На востоке Латвии температура воздуха упала до -27

В наблюдательной сети Latvijas Valsts ceļi самый сильный мороз в шесть утра был зафиксирован на Видземском шоссе к югу от Цесиса и составлял -26 градусов, а также -27 градусов на объездной дороге через Резекне, а на Латвийской станции окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) самая низкая температура наблюдалась в Даугавпилсе и составляла -25 градусов.

Температура воздуха в Курземе и большей части Земгале составляла от -8 до - 16 градусов. Небо в основном ясное или с небольшим количеством облаков, поэтому в некоторых местах после восхода солнца быстро становилось холоднее. Дует медленный ветер, местами идет снег.

В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, большее количество облаков будет в северо-восточных краях, местами пройдет небольшой снег, на побережье Рижского залива возможен сильный снегопад, прогнозируют синоптики.

Сохранится слабый ветер или безветрие. К середине дня температура воздуха опустится до -4..-14 градусов. После заката солнца местами под ясным небом мороз опять увеличится до -20 градусов.

В Риге будет светить солнце, возможен снег. Вероятность осадков увеличится вечером и в ночь на понедельник. Будет дуть слабый ветер, днем температура воздуха составит около -8 градусов.

Ночью в Павилосте и Лиепае был сильный снегопад, то же самое в Мерсрагсе, где толщина снежного покрова увеличилась с 15 до 22 сантиметров. На других наблюдательных станциях LVĢMC высота снежного покрова составляет от семи сантиметров в Вентспилсском порту и восьми сантиметров на Колке до 31 сантиметра в Калнциемсе, 32 сантиметров в Алуксне и 33 сантиметров в Сигулде.

В Риге рано утром в основном ясное небо, ветра нет. Температура воздуха в 6 часов составляла -13 градусов в центре города, -18 градусов в аэропорту и до -22 градусов на восточной границе города.