Ночью мороз усилится до -25 градусов

Ночью местами мороз будет достигать -25 градусов, холоднее всего будет в южной и восточной части страны.

В Риге ночью ожидается снег, а днем - небольшая или переменная облачность, без осадков. Ночью и с утра минимальная температура воздуха в столице составит около -15 градусов, днем будет дуть слабый восточный ветер, а температура воздуха поднимется до -7 градусов.