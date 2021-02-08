Мороз! До 11 часов в южной части Латвии действует оранжевое предупреждение

Утром будет преимущественно безветренная погода, позже будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного.

Температура воздуха составит -6..- 11 градусов, на севере Курземе - до -4..- 6 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, ветер слабый с востока, температура воздуха поднимется до -7 градусов.