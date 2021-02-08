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Ночью похолодает до -18 градусов; во вторник местами возможна метель

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник местами в Латвии - главным образом в южной части страны - пройдет небольшой снег и метель, на юге осадки будут продолжительными, сообщает агентство LETA.

Ожидается облачная погода, более светлым день будет в северных районах.

Порывы восточного, северо-восточного ветра усилятся до 8-13 метров в секунду, на западном побережье Рижского залива - до 16 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит -7...-13 градусов, в северо-восточной части Латвии - до -18 градусов. Днем воздух пр

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