Ночью похолодает до -18 градусов; во вторник местами возможна метель
Во вторник местами в Латвии - главным образом в южной части страны - пройдет небольшой снег и метель, на юге осадки будут продолжительными, сообщает агентство LETA.
Во вторник местами в Латвии - главным образом в южной части страны - пройдет небольшой снег и метель, на юге осадки будут продолжительными, сообщает агентство LETA.
Ожидается облачная погода, более светлым день будет в северных районах.
Порывы восточного, северо-восточного ветра усилятся до 8-13 метров в секунду, на западном побережье Рижского залива - до 16 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ночью составит -7...-13 градусов, в северо-восточной части Латвии - до -18 градусов. Днем воздух пр
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