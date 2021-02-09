Синоптики рассказали о погоде на среду
Ночью и днем в среду, 10 февраля, во многих районах Латвии ожидается небольшой снег, больше осадков будет во второй половине дня на западе Латвии, а вечером уже по всей стране, прогнозируют синоптики.
Ночью и днем в среду, 10 февраля, во многих районах Латвии ожидается небольшой снег, больше осадков будет во второй половине дня на западе Латвии, а вечером уже по всей стране, прогнозируют синоптики.
Местами выглянет солнце. Будет дуть восточный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного.
Температура воздуха ночью опустится до -13 ..- 18 градусов, в Курземе до -8 ..- 13 градусов. В течение дня потеплеет до -7 ..- 12 градусов.
В Риге в среду вечером пройдет небольшой снег, ветер немного стихнет, температура воздуха составит от -14 градусов утром до -9 градусов днем.