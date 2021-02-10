Ср, 10.02.2021
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В среду местами пройдет снег: днем осадки достигнут Риги

Зима в Латвии ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду в Латвии местами ожидается снег, днем широкая зона осадков достигнет Курземе, а позднее и центральной и восточной части страны, сообщает агентство LETA.

Ожидаются главным образом небольшие осадки, до утра четверга снежный покров может стать на 1-6 сантиметров толще.

Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер. Более солнечным день будет в Латгале. Температура воздуха днем составит -7...-13 градусов.

В Риге сгустится облачный покров, пройдет небольшой снег, вечером он станет умеренным, температура воздуха повысится до -10 градусов, ожидается слабый или умеренный восточный ветер.

Галерея: Зима в Латвии

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