В среду местами пройдет снег: днем осадки достигнут Риги
В среду в Латвии местами ожидается снег, днем широкая зона осадков достигнет Курземе, а позднее и центральной и восточной части страны, сообщает агентство LETA.
В среду в Латвии местами ожидается снег, днем широкая зона осадков достигнет Курземе, а позднее и центральной и восточной части страны, сообщает агентство LETA.
Ожидаются главным образом небольшие осадки, до утра четверга снежный покров может стать на 1-6 сантиметров толще.
Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер. Более солнечным день будет в Латгале. Температура воздуха днем составит -7...-13 градусов.
В Риге сгустится облачный покров, пройдет небольшой снег, вечером он станет умеренным, температура воздуха повысится до -10 градусов, ожидается слабый или умеренный восточный ветер.
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