Синоптики рассказали, когда в Латвии наконец потеплеет

Погодные условия главным образом будет устанавливать антициклон, поэтому осадков будет мало, прогнозируется солнечная погода.

В ближайшие сутки усилится северный ветер. Под его влиянием образование груд льда в конце этой недели больше возможно в Вентспилсском крае, особенно между Овишрагсом и Колкасрагсом, а также на участке от Рои до Юрмалы, свидетельствуют данные портала marine.meteo.lv.

Температура ниже -20 градусов может сохраниться до начала будущей недели лишь местами по стране - преимущественно в Видземе и Латгале. В Курземе уже в конце этой недели столбик термометра может подняться до отметки в +2 градуса.