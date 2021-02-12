Пт, 12.02.2021
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В пятницу местами выглянет солнце

ФОТО: Edijs Pālens/

В пятницу, 12 февраля, местами в Латвии пройдет снег, а местами небо прояснится и будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Ветер северный от слабого до умеренного, в Латгале порывами до 12 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха ожидается от -3..- 5 градусов на побережье Курземе до -9..- 12 градусов в восточной части страны.

В Риге не ожидается значительных осадков, будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, столбик термометра поднимется до -7 градусов.

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