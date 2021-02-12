В пятницу местами выглянет солнце
В пятницу, 12 февраля, местами в Латвии пройдет снег, а местами небо прояснится и будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 12 февраля, местами в Латвии пройдет снег, а местами небо прояснится и будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
Ветер северный от слабого до умеренного, в Латгале порывами до 12 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха ожидается от -3..- 5 градусов на побережье Курземе до -9..- 12 градусов в восточной части страны.
В Риге не ожидается значительных осадков, будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, столбик термометра поднимется до -7 градусов.