Первая декада февраля была на пять градусов холоднее нормы

Самая низкая температура воздуха составила -28,5 градусов 6 февраля в Стальгене, а максимальная температура была зафиксирована 3 февраля в Лиепае, где столбик термометра поднялся до +4,1 градуса.

Отклонение средней температуры первой декады месяца от средней многолетней составляло от -3 градусов в Колке до -7,8 градусов в Бауске.

Среднее количество осадков в начале февраля в Латвии составило 5,3 миллиметра или 38% от нормы. Наибольшее количество осадков - 15,4 мм - было в Калнциемсе, а меньше всего снега выпало в Дагде, Добеле и Салдусе, где количество осадков не превышало 1,6 мм.

Средняя высота снежного покрова в первой декаде февраля колебалась от пяти сантиметров в Вентспилсском порту до 33 сантиметров в Огресгалсе и Сигулде.