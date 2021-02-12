Понижение температуры до -20 градусов и снегопады: прогноз синоптиков на следующую неделю

В субботу, 13 февраля, максимальная температура ожидается от +1...+2 градусов на западном побережье Курземе до -6...- 9 градусов на востоке страны. Ночью в воскресенье почти по всей Латвии будет не ниже -10 градусов, но в понедельник утром снова возможно понижение температуры до -20 градусов.