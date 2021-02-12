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Прогноз погоды на субботу: ожидается небольшой снег и местами потепление

Иллюстративное фото ФОТО: Grisha Bruev, Shutterstock.

В субботу, 13 февраля, в Латвии увеличится количество облаков, во многих районах ожидается небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью опустится до -12..-20 градусов, местами на побережье Курземе - до -6 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от +1..+2 градусов на западном побережье Курземе до -6..-9 градусов на востоке страны.

Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер, порывы которого на побережье будут достигать 15 м/с.

В Риге в субботу ожидается небольшой снег, усилится северный, северо-западный ветер, а температура воздуха поднимется до -1..-2 градусов. 

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