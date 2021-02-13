В воскресенье местами ожидается сильный снегопад и метель
В воскресенье на большей части территории Латвии временами ожидается снег, местами метели и интенсивные снегопады, прогнозируют синоптики.
В воскресенье на большей части территории Латвии временами ожидается снег, местами метели и интенсивные снегопады, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый и умеренный северный, северо-западный ветер, на побережье порывы могут составить до 16 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха ночью и днем составит +1...-4 градуса, на востоке страны - до -7 градусов. В воскресенье вечером столбики термометров местами опустятся до -8...-13 градусов.
В Риге в воскресенье ожидаются снег и метель, температура воздуха ночью и днем составит -1...-4 градуса.