В воскресенье местами ожидается сильный снегопад и метель

Будет дуть слабый и умеренный северный, северо-западный ветер, на побережье порывы могут составить до 16 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха ночью и днем составит +1...-4 градуса, на востоке страны - до -7 градусов. В воскресенье вечером столбики термометров местами опустятся до -8...-13 градусов.