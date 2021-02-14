В понедельник ожидается похолодание
Утром в понедельник, 15 февраля, температура воздуха во многих регионах Латвии понизится до -14..-19 градусов, теплее будет местами на побережье, прогнозируют синоптики.
Утром в понедельник, 15 февраля, температура воздуха во многих регионах Латвии понизится до -14..-19 градусов, теплее будет местами на побережье, прогнозируют синоптики.
Солнечная погода ожидается в Курземе, на большей части территории страны будет преобладать переменная облачность, местами возможен снег.
Максимальная температура воздуха днем составит -1..-6 градусов, на востоке страны - до -9 градусов.
В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег. Температура воздуха утром составит около -10 градусов, днем - до -4 градусов.