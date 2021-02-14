Вс, 14.02.2021
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В понедельник ожидается похолодание

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Утром в понедельник, 15 февраля, температура воздуха во многих регионах Латвии понизится до -14..-19 градусов, теплее будет местами на побережье, прогнозируют синоптики.

Солнечная погода ожидается в Курземе, на большей части территории страны будет преобладать переменная облачность, местами возможен снег.

Максимальная температура воздуха днем составит -1..-6 градусов, на востоке страны - до -9 градусов.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег. Температура воздуха утром составит около -10 градусов, днем - до -4 градусов.

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