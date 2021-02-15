В ночь на вторник резко упадет температура воздуха

В свою очередь, местами на побережье температура воздуха не опустится ниже нескольких градусов ниже нуля. Во вторник по всей Латвии потеплеет - максимальная температура воздуха ожидается от +2 градусов в Курземе до -5 градусов в Латгале.

В Западной Латвии, а также во многих центральных регионах погода будет преимущественно солнечной, а в Видземе и Латгале, начиная с северо-востока, во вторник днем ​​и вечером будет снег, также ожидается метель.

Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренно сильного, в восточных районах ожидаются порывы до 14 метров в секунду.