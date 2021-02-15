Пн, 15.02.2021
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В ночь на вторник резко упадет температура воздуха

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Вечером в понедельник, 15 февраля, и ночью во вторник благодаря ясному небу и медленному ветру местами в Земгале, Латгале и южной части Видземе температура воздуха резко упадет до -18...- 22 градусов, прогнозируют синоптики.

В свою очередь, местами на побережье температура воздуха не опустится ниже нескольких градусов ниже нуля. Во вторник по всей Латвии потеплеет - максимальная температура воздуха ожидается от +2 градусов в Курземе до -5 градусов в Латгале.

В Западной Латвии, а также во многих центральных регионах погода будет преимущественно солнечной, а в Видземе и Латгале, начиная с северо-востока, во вторник днем ​​и вечером будет снег, также ожидается метель.

Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренно сильного, в восточных районах ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

Во вторник в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью будет дуть слабый юго-западный ветер, а температура воздуха будет колебаться в районе -10 градусов; днем ожидается умеренный западный ветер, а ​​температура поднимется до нуля градусов.

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