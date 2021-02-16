Во вторник местами потеплеет до +3 градусов

Во второй половине дня, начиная с северо-востока страны, ожидается снегопад. До ночи местами в Видземе и Латгале выпадет до 1-5 сантиметров снега.

В целом по стране ожидается довольно солнечная погода, максимальная температура воздуха составит от +1...+3 градусов на побережье Курземе до -4...-6 градусов в Латгале и Селии.