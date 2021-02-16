Вт, 16.02.2021
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Во вторник местами потеплеет до +3 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

Во вторник местами в Видземе и Латгале порывы западного ветра усилятся до 11-14 метров в секунду, ожидается метель, сообщает агентство LETA.

Во второй половине дня, начиная с северо-востока страны, ожидается снегопад. До ночи местами в Видземе и Латгале выпадет до 1-5 сантиметров снега.

В целом по стране ожидается довольно солнечная погода, максимальная температура воздуха составит от +1...+3 градусов на побережье Курземе до -4...-6 градусов в Латгале и Селии.

В Риге будет сухо и преимущественно солнечно, ожидается слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, максимальная температура воздуха составит 0 градусов.

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