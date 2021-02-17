Синоптики рассказали, когда придет весна: после мороза до -29 градусов
По текущим прогнозам Global Forecast System, в предстоящие выходные после сильных морозов ожидается оттепель и по крайней мере в части страны наступит метеорологическая весна.
По текущим прогнозам Global Forecast System, в предстоящие выходные после сильных морозов ожидается оттепель и по крайней мере в части страны наступит метеорологическая весна.
Утро четверга может стать самым холодным в этом месяце - температура воздуха местами опустится до -24...- 29 градусов. В ночь на пятницу, в основном в восточной части страны, температура воздуха будет ниже -20 градусов.
В субботу утром температура воздуха составит от +1 градуса в Курземе до -15 градусов на восточной границе страны, но в следующие несколько ночей температура воздуха на большей части территории Латвии, скорее всего, не будет опускаться ниже нуля.
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Максимальная температура воздуха на следующей неделе может достичь +10 градусов. На значительной части территории Латвии сплошной снежный покров растает, начнется паводок. Ожидаются дожди, которые будут способствовать более быстрому повышению уровня воды в реках.
Метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура воздуха остается выше нуля в течение как минимум пяти дней подряд, и началом весны считается первый из этих дней. Таким днем может стать воскресенье, 21 февраля.
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