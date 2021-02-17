-29 градусов! В четверг утром во многих регионах Латвии ожидается самый сильный мороз в этом месяце

На побережье Курземе температура воздуха составит -11..-18 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в Курземе и Риге объявил желтое предупреждение о сильном морозе, а на остальной части страны - оранжевое.

Завтра ожидается слабый ветер, небо будет преимущественно ясным. Днем температура воздуха составит -7..-12 градусов, местами на побережье Курземе - до -4 градусов.

В Риге в четверг сохранится солнечная погода, слабый северо-восточный ветер перейдет в южный. Температура воздуха с утра составит -18 градусов в центре города до -26 градусов в пригородах. Во второй половине дня столбики термометров в тени поднимутся до отметки -8..-9 градусов.