-29 градусов! В четверг утром во многих регионах Латвии ожидается самый сильный мороз в этом месяце
В четверг на восходе солнца в центральных и восточных регионах Латвии температура воздуха понизится до -24..-29 градусов, прогнозируют синоптики.
В четверг на восходе солнца в центральных и восточных регионах Латвии температура воздуха понизится до -24..-29 градусов, прогнозируют синоптики.
На побережье Курземе температура воздуха составит -11..-18 градусов.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в Курземе и Риге объявил желтое предупреждение о сильном морозе, а на остальной части страны - оранжевое.
Завтра ожидается слабый ветер, небо будет преимущественно ясным. Днем температура воздуха составит -7..-12 градусов, местами на побережье Курземе - до -4 градусов.
В Риге в четверг сохранится солнечная погода, слабый северо-восточный ветер перейдет в южный. Температура воздуха с утра составит -18 градусов в центре города до -26 градусов в пригородах. Во второй половине дня столбики термометров в тени поднимутся до отметки -8..-9 градусов.
Холодная погода сохранится и в пятницу, а в субботу с запада страны начнется оттепель.