После холодного утра наступит немного более теплый, солнечный день.
В четверг на большей части территории Латвии будет солнечно, местами возможен небольшой снег, прогнозируют синоптики.
В четверг на большей части территории Латвии будет солнечно, местами возможен небольшой снег, прогнозируют синоптики.
На рассвете местами в Видземе температура воздуха опустилась ниже -25 градусов, днем будет -7..-12 градусов, на побережье в Курземе - до -4 градусов. Вечером в Латгале и местами в Видземе и Земгале температура воздуха опустится до -20..-25 градусов.
В Риге сегодня будет солнечно, температура воздуха составит около -8 градусов.
Галерея: морозы в Латвии