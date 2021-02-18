После холодного утра наступит немного более теплый, солнечный день.

На рассвете местами в Видземе температура воздуха опустилась ниже -25 градусов, днем будет -7..-12 градусов, на побережье в Курземе - до -4 градусов. Вечером в Латгале и местами в Видземе и Земгале температура воздуха опустится до -20..-25 градусов.