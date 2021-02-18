Чт, 18.02.2021
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После холодного утра наступит немного более теплый, солнечный день.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В четверг на большей части территории Латвии будет солнечно, местами возможен небольшой снег, прогнозируют синоптики.

На рассвете местами в Видземе температура воздуха опустилась ниже -25 градусов, днем будет -7..-12 градусов, на побережье в Курземе - до -4 градусов. Вечером в Латгале и местами в Видземе и Земгале температура воздуха опустится до -20..-25 градусов.

В Риге сегодня будет солнечно, температура воздуха составит около -8 градусов.

Галерея: морозы в Латвии

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