На следующей неделе может потеплеть до +12 градусов

До конца месяца снег растает на большей части территории страны, сохранится он лишь местами в Видземе и Латгале. Наиболее быстрое повышение уровня воды сначала ожидается в маленьких реках в западной и центральной частях Латвии. Местами может затопить низины.

Согласно данным портала hidro.meteo.lv, самый высокий уровень воды в реках Курземе и Земгале ожидается на следующей неделе, местами - в первые дни марта, в свою очередь в реках Видземе и Латгале - в начале марта или позже.

В это воскресенье температура воздуха поднимется до +1...+6 градусов.

Есть вероятность, что в течение следующей недели столбик термометра местами кратковременно поднимется до отметки в +9...+12 градусов. 1

В отдельные ночи в части страны может похолодать ниже нуля градусов.

До начала следующей недели осадков будет мало. В результате повышения влажности воздуха, а также из-за моросящего дождя местами образуется обледенение. Ожидается и туман. Будет дуть преимущественно слабый южный и западный ветер.