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Густой туман и оттепель: прогноз синоптиков на субботу

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В субботу, 20 февраля, в Курземе и в некоторых районах Земгале сгустится туман, а температура воздуха повысится до 0..+3 градусов, прогнозируют синоптики.

В восточной части страны потеплеет до -1..-6 градусов.

Погода будет облачной, возможен снег, моросящий дождь. Ветер слабый, с юго-запада.

В Риге возможны мелкие осадки, обледенение и туман, к вечеру температура воздуха поднимется до нуля градусов. 

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