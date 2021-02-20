Густой туман и оттепель: прогноз синоптиков на субботу
В субботу, 20 февраля, в Курземе и в некоторых районах Земгале сгустится туман, а температура воздуха повысится до 0..+3 градусов, прогнозируют синоптики.
В субботу, 20 февраля, в Курземе и в некоторых районах Земгале сгустится туман, а температура воздуха повысится до 0..+3 градусов, прогнозируют синоптики.
В восточной части страны потеплеет до -1..-6 градусов.
Погода будет облачной, возможен снег, моросящий дождь. Ветер слабый, с юго-запада.
В Риге возможны мелкие осадки, обледенение и туман, к вечеру температура воздуха поднимется до нуля градусов.