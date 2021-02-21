В понедельник Латвию накроет туман
В понедельник, 22 февраля, во многих районах Латвии ожидается туман и моросящий дождь, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 22 февраля, во многих районах Латвии ожидается туман и моросящий дождь, прогнозируют синоптики.
С вечера воскресенья дороги обледенеют, температура воздуха ночью опустится до +2..- 3 градуса.
Днем самая солнечная погода ожидается в Курземе. Воздух прогреется до +1.. + 8 градусов. Ветер юго-западный, от слабого до умеренного.
В Риге также возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до -1 градуса, днем поднимется до +4 градусов, на солнце до +7 градусов.