В понедельник Латвию накроет туман

С вечера воскресенья дороги обледенеют, температура воздуха ночью опустится до +2..- 3 градуса.

Днем самая солнечная погода ожидается в Курземе. Воздух прогреется до +1.. + 8 градусов. Ветер юго-западный, от слабого до умеренного.

В Риге также возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до -1 градуса, днем поднимется до +4 градусов, на солнце до +7 градусов.