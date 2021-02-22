Синоптики: всю неделю будет по-весеннему тепло; в четверг - до +13 градусов
В четверг, 25 февраля, температура воздуха на большей части территории Латвии повысится до +8...+ 13 градусов, прогнозируют синоптики.
В четверг, 25 февраля, температура воздуха на большей части территории Латвии повысится до +8...+ 13 градусов, прогнозируют синоптики.
По-весеннему тепло будет всю неделю, только во вторник в восточной части страны ожидается мороз до -8 градусов. Во вторник и в ночь на среду местами пройдет дождь, в восточных регионах будет снег и ледяной дождь.
Ночью и утром дороги будут скользкими. Днем температура воздуха поднимется до +2...+10 градусов.
Будет преобладать юго-западный ветер от слабого до умеренно сильного, в конце недели - северо-западный ветер.
В середине недели ветер принесет загрязненный воздух из Центральной Европы, поэтому в ближайшие дни качество воздуха будет от посредственного до плохого. В выходные воздух станет чище.
Уже сообщалось, что к концу недели на большей части территории Латвии растает снег.