Синоптики: всю неделю будет по-весеннему тепло; в четверг - до +13 градусов

По-весеннему тепло будет всю неделю, только во вторник в восточной части страны ожидается мороз до -8 градусов. Во вторник и в ночь на среду местами пройдет дождь, в восточных регионах будет снег и ледяной дождь.

Ночью и утром дороги будут скользкими. Днем температура воздуха поднимется до +2...+10 градусов.

Будет преобладать юго-западный ветер от слабого до умеренно сильного, в конце недели - северо-западный ветер.

В середине недели ветер принесет загрязненный воздух из Центральной Европы, поэтому в ближайшие дни качество воздуха будет от посредственного до плохого. В выходные воздух станет чище.