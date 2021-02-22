Пылевое облако из пустыни Сахара достигнет и Латвии

Прогнозы качества воздуха Copernicus показывают, как большое облако пыли перемещается по Южной Европе и достигает Центральной Европы. На изображениях, опубликованных программой, видно, что облако также затронет территорию Балтии, однако концентрация пылевых частиц будет относительно низкой.

"Хотя степень видимости пыли не ясна, она повлияет на качество воздуха", - заявили в службе. 1

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В начале недели самая высокая концентрация пылевых частиц будет наблюдаться в Испании и Франции, но оттуда они переместятся дальше на север.

По данным Copernicus, самая высокая концентрация пыли в Латвии ожидается во вторник. 1

В этом месяце песок Сахары, принесенный ветром во Францию, Швейцарию и другие страны Европы, сделал снег розовым.

"В последние недели мы наблюдали аналогичные события, которые привели к значительному ухудшению качества воздуха в пострадавших регионах, - объясняет ученый из Copernicus Марк Парингтон. - Мы прогнозируем, что это произойдет снова, хотя пока не ясно, в какой степени облако пыли будет видно невооруженным глазом. Облака пыли из пустыни могут сделать небо красным, ухудшить видимость или оставить отложения пыли на автомобилях и окнах".