Температура воздуха поднялась выше +10 градусов. Впервые в этом году!

Сегодня при ярком солнце во многих районах Латвии столбики термометров поднялись до +7.. +10 градусов.

На крайнем севере Видземе и мысе Колка сейчас облачно, а температура воздуха составляет всего +1.. +3 градуса.

В столице потеплело до +6..+7 градусов, у моря немного прохладнее.