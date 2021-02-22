Температура воздуха поднялась выше +10 градусов. Впервые в этом году!
В понедельник, 22 февраля, воздух в Салдусе прогрелся до +11 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В понедельник, 22 февраля, воздух в Салдусе прогрелся до +11 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Сегодня при ярком солнце во многих районах Латвии столбики термометров поднялись до +7.. +10 градусов.
На крайнем севере Видземе и мысе Колка сейчас облачно, а температура воздуха составляет всего +1.. +3 градуса.
В столице потеплело до +6..+7 градусов, у моря немного прохладнее.
Рекордом тепла для 22 февраля в Латвии являются +12 градусов, зарегистрированные в 1990 году.