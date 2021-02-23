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В среду местами потеплеет до +10 градусов

ФОТО: LETA

В среду, 24 февраля, в Латвию начнет поступать теплый воздух, местами температура воздуха может повыситься до +10 градусов, прогнозируют синоптики.

Небо будет облачным, возможен небольшой дождь и туман.

Температура воздуха ночью составит -2..+3 градуса, а днем повысится до +3..+10 градусов.

В Риге в среду ожидается преимущественно пасмурная погода, без существенных осадков. Температура воздуха составит около +8 градусов.

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