В среду местами потеплеет до +10 градусов
В среду, 24 февраля, в Латвию начнет поступать теплый воздух, местами температура воздуха может повыситься до +10 градусов, прогнозируют синоптики.
В среду, 24 февраля, в Латвию начнет поступать теплый воздух, местами температура воздуха может повыситься до +10 градусов, прогнозируют синоптики.
Небо будет облачным, возможен небольшой дождь и туман.
Температура воздуха ночью составит -2..+3 градуса, а днем повысится до +3..+10 градусов.
В Риге в среду ожидается преимущественно пасмурная погода, без существенных осадков. Температура воздуха составит около +8 градусов.