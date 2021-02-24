В конце недели похолодает, ожидается сильный ветер
После очень теплой середины недели с пятницы температура воздуха в Латвии немного понизится, будет дуть порывистый ветер, сообщает агентство LETA.
После очень теплой середины недели с пятницы температура воздуха в Латвии немного понизится, будет дуть порывистый ветер, сообщает агентство LETA.
Ночи на четверг и на пятницу станут самыми теплыми с осени - температура воздуха преимущественно сохранится выше +5 градусов. В четверг днем столбик термометра в тени поднимется до +13 градусов, возможно, будут побиты рекорды тепла 25 февраля.
В пятницу начнут поступать холодные воздушные массы с северо-запада, а температура воздуха не будет выше +3...+8 градусов, в субботу станет еще на градус холоднее, но, начиная с воскресенья, снова немного потеплеет, однако ночи будут морозными.
Порывы западного ветра в пятницу достигнут скорости 12-17 метров в секунду, в субботу будет дуть порывистый северо-западный ветер.
Ожидаются кратковременные дожди, но выглянет и солнце. В конце недели улучшится качество воздуха, не будет и тумана.
Снежный покров сохранится лишь местами, главным образом - на возвышенностях Алуксне и Латгале. В реках резко поднимется уровень воды, местами затопит низины, ожидается ледоход.