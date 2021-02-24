В конце недели похолодает, ожидается сильный ветер

Ночи на четверг и на пятницу станут самыми теплыми с осени - температура воздуха преимущественно сохранится выше +5 градусов. В четверг днем столбик термометра в тени поднимется до +13 градусов, возможно, будут побиты рекорды тепла 25 февраля.

В пятницу начнут поступать холодные воздушные массы с северо-запада, а температура воздуха не будет выше +3...+8 градусов, в субботу станет еще на градус холоднее, но, начиная с воскресенья, снова немного потеплеет, однако ночи будут морозными.

Порывы западного ветра в пятницу достигнут скорости 12-17 метров в секунду, в субботу будет дуть порывистый северо-западный ветер. 1

Ожидаются кратковременные дожди, но выглянет и солнце. В конце недели улучшится качество воздуха, не будет и тумана.