В четверг воздух прогреется до +13 градусов

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, на Курземском побережье ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Небо будет облачным, ожидается туман, местами пройдёт небольшой дождь.

Качество воздуха будет в основном посредственным, но не таким плохим, как 20-23 февраля.

В Риге в четверг не ожидается значительных осадков, выглянет солнце, при умеренном юго-западном ветре воздух прогреется до +12 градусов.