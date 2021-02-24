Ср, 24.02.2021
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В четверг воздух прогреется до +13 градусов

ФОТО: pexels.com

В четверг температура воздуха в Латвии поднимется до +5..+13 градусов, самая теплая погода ожидается в Земгале, восточной части Курземе и Рижском регионе, прогнозируют синоптики.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, на Курземском побережье ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Небо будет облачным, ожидается туман, местами пройдёт небольшой дождь.

Качество воздуха будет в основном посредственным, но не таким плохим, как 20-23 февраля.

В Риге в четверг не ожидается значительных осадков, выглянет солнце, при умеренном юго-западном ветре воздух прогреется до +12 градусов.

До сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 25 февраля, составляла +12,2 градуса - в 1990 году.

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