Чт, 25.02.2021
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Сегодня самый теплый день февраля: ожидаются рекордно высокие температуры

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг в Латвии ожидаются рекордно высокие температуры - это будет самый теплый день этого месяца, а также самый теплый день с ноября прошлого года, прогнозируют синоптики.

Во многих районах, особенно в Курземе и Земгале, будет солнечно, но местами возможны дождь и туман.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, на северном побережье Курземе порывами до 15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от +5 градусов на западном побережье Курземе и северном побережье Видземе до +13 градусов в восточной части Курземе, на побережье Рижского залива, в Земгале и в Риге.

В столице на солнце воздух прогреется до +12 градусов.

Равномерный снежный покров растаял на большей части Курземе и в некоторых других районах страны. В окрестностях Салдуса и Добеле еще лежит около 15 см снега, в Алуксне и Дагде около 20 см. 

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