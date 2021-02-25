Сегодня самый теплый день февраля: ожидаются рекордно высокие температуры

Во многих районах, особенно в Курземе и Земгале, будет солнечно, но местами возможны дождь и туман.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, на северном побережье Курземе порывами до 15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от +5 градусов на западном побережье Курземе и северном побережье Видземе до +13 градусов в восточной части Курземе, на побережье Рижского залива, в Земгале и в Риге.

В столице на солнце воздух прогреется до +12 градусов.