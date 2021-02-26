В пятницу ожидается сильный ветер

Более солнечным день будет на побережье Курземе. Температура воздуха составит +2...+7 градусов.

Будет дуть умеренно сильный западный, юго-западный ветер, на востоке страны его порывы достигнут 16 метров в секунду.

При этом уже с утра в пятницу на Колке были зарегистрированы порывы ветра до 18 метров в секунду, а в Алуксне - до 19 метров в секунду.