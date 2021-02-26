В пятницу ожидается сильный ветер
В пятницу в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня и вечером местами - главным образом в Видземе и Латгале - пройдут небольшие дожди, сообщает агентство LETA.
В пятницу в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня и вечером местами - главным образом в Видземе и Латгале - пройдут небольшие дожди, сообщает агентство LETA.
Более солнечным день будет на побережье Курземе. Температура воздуха составит +2...+7 градусов.
Будет дуть умеренно сильный западный, юго-западный ветер, на востоке страны его порывы достигнут 16 метров в секунду.
В Риге ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, а температура воздуха составит +5...+6 градусов.
При этом уже с утра в пятницу на Колке были зарегистрированы порывы ветра до 18 метров в секунду, а в Алуксне - до 19 метров в секунду.