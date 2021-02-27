Сб, 27.02.2021
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
  • Циклон
  • Погода
  • Синоптики: в последний день февраля ожидается небольшой снег и дождь

Синоптики: в последний день февраля ожидается небольшой снег и дождь

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В воскресенье, 28 февраля, во многих районах Латвии, особенно ночью и с утра в Видземе и Латгале, ожидается небольшой снег и дождь, прогнозируют синоптики.

Ночью температура воздуха понизится до +2..-3 градусов, дороги местами обледенеют. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер.

Днем из-за облаков выглянет солнце, местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ожидается умеренный западный, северо-западный ветер, температура воздуха составит +3..+8 градусов.

В Риге ночью будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха составит около нуля градусов. Днем ожидается умеренный северо-западный ветер, температура воздуха поднимется до +5 градусов.

Читать также

НАВЕРХ
Back