Синоптики: в последний день февраля ожидается небольшой снег и дождь
В воскресенье, 28 февраля, во многих районах Латвии, особенно ночью и с утра в Видземе и Латгале, ожидается небольшой снег и дождь, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 28 февраля, во многих районах Латвии, особенно ночью и с утра в Видземе и Латгале, ожидается небольшой снег и дождь, прогнозируют синоптики.
Ночью температура воздуха понизится до +2..-3 градусов, дороги местами обледенеют. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер.
Днем из-за облаков выглянет солнце, местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
В Риге ночью будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха составит около нуля градусов. Днем ожидается умеренный северо-западный ветер, температура воздуха поднимется до +5 градусов.