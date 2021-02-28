В Руцаве и Руйиене побиты рекорды тепла 28 февраля
В воскресенье в 14 часов в Руцаве и Руйиене температура воздуха повысилась соответственно до +8,1 и +8,6 градусов, таким образом был побит рекорд тепла 28 февраля сообщает агентство LETA.
В воскресенье в 14 часов в Руцаве и Руйиене температура воздуха повысилась соответственно до +8,1 и +8,6 градусов, таким образом был побит рекорд тепла 28 февраля сообщает агентство LETA.
На большей части территории Латвии температура воздуха поднялась до +5...+9 градусов. Самым теплым в истории наблюдений 28 февраля было в 1943 году, когда воздух прогрелся до +12,6 градусов.
Всего на этой недели были побиты 11 рекордов тепла - например, в понедельник в Салдусе воздух прогрелся до +12,2 градусов, в среду в Павилосте - до +9,9 градусов, а в четверг рекорды были побиты на шести наблюдательных станциях.
По прогнозам синоптиков, в начале новой недели сохранится довольно теплая погода, часто будет светить солнце. В четверг станет прохладнее, и к концу недели ожидается мороз до -10 градусов, пройдет снег и образуется небольшой снежный покров.