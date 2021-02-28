В Руцаве и Руйиене побиты рекорды тепла 28 февраля

На большей части территории Латвии температура воздуха поднялась до +5...+9 градусов. Самым теплым в истории наблюдений 28 февраля было в 1943 году, когда воздух прогрелся до +12,6 градусов.

Всего на этой недели были побиты 11 рекордов тепла - например, в понедельник в Салдусе воздух прогрелся до +12,2 градусов, в среду в Павилосте - до +9,9 градусов, а в четверг рекорды были побиты на шести наблюдательных станциях.