Возможен мороз до -10 градусов: прогноз синоптиков на эту неделю
С четверга в Латвии ожидается похолодание, прогнозируют синоптики.
С четверга в Латвии ожидается похолодание, прогнозируют синоптики.
Во вторник и среду воздух еще прогреется до +3..+9 градусов, на большей части территории страны будет солнечно. В четверг с севера придет холодный атмосферный фронт, ожидаются кратковременные осадки.
Во второй половине недели температура воздуха не превысит +3 градуса, по ночам на востоке страны возможен мороз до -10 градусов, местами вновь образуется снежный покров.