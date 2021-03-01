Пн, 1.03.2021
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
  • Циклон
  • Погода
  • Возможен мороз до -10 градусов: прогноз синоптиков на эту неделю

Возможен мороз до -10 градусов: прогноз синоптиков на эту неделю

ФОТО: LETA

С четверга в Латвии ожидается похолодание, прогнозируют синоптики.

Во вторник и среду воздух еще прогреется до +3..+9 градусов, на большей части территории страны будет солнечно. В четверг с севера придет холодный атмосферный фронт, ожидаются кратковременные осадки.

Во второй половине недели температура воздуха не превысит +3 градуса, по ночам на востоке страны возможен мороз до -10 градусов, местами вновь образуется снежный покров.

Читать также

НАВЕРХ
Back