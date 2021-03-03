Местами за ночь уровень воды вырос на 2 метра; объявлено оранжевое предупреждение

Во вторник у Царникавы уровень воды вырос на 1,2 метра, достигнув отметки в 3,13 метра выше нулевой точки наблюдательной станции - это наивысший уровень с момента бури в январе 2005 года. В ночь на среду уровень воды понизился на четыре сантиметра.

В Гауе у Силугды и Валмиеры уровень воды ниже, чем обычно во время наводнений, однако он немного изменяется.

В большей части Даугавы уровень воды для времени наводнений также низкий, но постепенно повышается, однако из-за ледового затора у моста Зелькю уровень воды за последние сутки вырос на 2,2 метра и продолжает повышаться. В среду в 5 часов утра уровень воды составлял 5,65 метров выше нулевой точки наблюдательной станции; затопление низин начинается примерно с шести метров.

У Плявиняс уровень воды под влиянием работы ГЭС варьируется в привычных границах, у Екабпилса за последние сутки наблюдалось колебание уровня воды в полуметровом интервале. Уровень воды там к 5 часам утра составлял 3,6 метра выше нулевой точки станции. Для сравнения, в январе 2018 года уровень воды в Екабпилсе был на три метра выше.

Уровень воды в низовьях реки Огре главным образом понижается. В Лиелупе у Елгавы и Калнциемса уровень воды прошлой ночью опустился всего на пару сантиметров, у Стальгене и Межотне продолжается стабильное падение уровня воды.

В большей части рек Латвии уровень воды продолжает понижаться.

Вечером во вторник Латвийский центр геологии, метеорологии и окружающей среды объявил в Царникавском, Крустпилсском, Плявиньском и Саласском краях оранжевое предупреждение из-за повышения уровня воды. 2