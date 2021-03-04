На Гауе близ Царникава взорвали лед

Видео: взрыв льда на Гауе

Уплотнение льда медленно начало перемещаться туда, где на льду была заложена взрывчатка. Когда взрывчатка взорвалась, уплотнение льда не достигло этой точки.

После взрыва ледяная масса продолжила медленно двигаться в сторону моря.

Галерея: операция по взрыву льда на Гауе

RUS TVNET уже сообщал, что на сегодня был запланирован взрыв льда с целью сдвинуть ледяной затор на реке Гауя вблизи Царникава.

Посмотреть на ледяной взрыв приехало несколько сотен человек.

Галерея: операция по взрыву льда на Гауе

Для взрыва были подготовлены отверстия во льду для размещения взрывных устройств.

Как ранее сообщил руководитель территориальной комиссии по гражданской обороне, мэр Адажи Марис Спринджукс, с учетом серьезности ситуации с ледовым затором на Гауе у Царникавы лед было решено взрывать.

Галерея: лед на Гауе