В ближайшие часы на Гауе начнут взрывать лед

"На заседании комиссии по гражданской обороне мы приняли решение о подготовке и размещении взрывчатки на льду. Взрывать начнут завтра утром, если ледовая масса не сдвинется", - сказал в среду, 3 марта, мэр Адажи Марис Спринджукс, председатель комиссии по гражданской обороне.

Лед на Гауе остановился в 1,5 км от устья в Целаи. В результате уровень воды в Гауе в Царникавском и Адажском районах краях повышается, что создает угрозу безопасности людей, окружающей среды и имущества в населенных пунктах вблизи реки.