Чт, 4.03.2021
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В ближайшие часы на Гауе начнут взрывать лед

Затор льда у Царникова ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Учитывая, что ситуация с уплотнением льда на Гауе у Царникавы за ночь не улучшилась, предполагается, что уже в ближайший час лед взорвут, сообщил мэр Адажи Марис Спринджукс. 

 

"На заседании комиссии по гражданской обороне мы приняли решение о подготовке и размещении взрывчатки на льду. Взрывать начнут завтра утром, если ледовая масса не сдвинется", - сказал в среду, 3 марта, мэр Адажи Марис Спринджукс, председатель комиссии по гражданской обороне. 

Лед на Гауе остановился в 1,5 км от устья в Целаи. В результате уровень воды в Гауе в Царникавском и Адажском районах краях повышается, что создает угрозу безопасности людей, окружающей среды и имущества в населенных пунктах вблизи реки.

Как сообщила Гриезне, вода находится в опасной близости от дороги P1, соединяющей Царникаву и Ригу. Затоплено несколько улиц. 

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