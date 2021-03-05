На выходных ожидается сильный ветер и осадки, потом придет мороз до -20 градусов

В ночь на субботу ожидается преимущественно ясная погода и мороз до -12 градусов. Днем, начиная с севера, увеличится облачность, но значительных осадков не ожидается, воздух прогреется до 0...+4 градусов. Днем и вечером порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 13-19 метров в секунду.

В ночь на воскресенье Латвию пересечет холодный атмосферный фронт с осадками, метель местами по стране возможна и днем. Порывы западного, северо-западного ветра местами достигнут скорости 19-24 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться чуть ниже нуля градусов.

В понедельник местами пройдет кратковременный снег, будет холодно. В ночь на вторник возможен мороз до -20 градусов. Во второй половине недели станет теплее, периодически будет идти снег и дождь. 14

В ближайшие дни большую часть страны будет покрывать снег, в Видземе и Латгале местами возможен даже снежный покров толщиной до 10 сантиметров.