Зима вернулась? В ночь на субботу температура воздуха сильно опустится

Ночь будет в основном ясной, днем начиная с севера облачность усилится, на северо-востоке страны ожидается небольшой снегопад.

Днем усилится западный, юго-западный ветер, его скорость в порывах составит до 13-19 метров в секунду. Воздух прогреется до 0..+4 градусов.