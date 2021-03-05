Зима вернулась? В ночь на субботу температура воздуха сильно опустится
В ночь на субботу температура воздуха в Латвии опустится до -6..-12 градусов, на побережье будет немного теплее, прогнозируют синоптики.
В ночь на субботу температура воздуха в Латвии опустится до -6..-12 градусов, на побережье будет немного теплее, прогнозируют синоптики.
Ночь будет в основном ясной, днем начиная с севера облачность усилится, на северо-востоке страны ожидается небольшой снегопад.
Днем усилится западный, юго-западный ветер, его скорость в порывах составит до 13-19 метров в секунду. Воздух прогреется до 0..+4 градусов.
В Риге после ясной ночи усилится облачность, осадков не ожидается, днем и вечером скорость юго-западного ветра увеличится до 15 метров в секунду. Минимальная ночная температура составит -4 градуса, на окраинах до -8 градусов; днем потеплеет до +3..+4.