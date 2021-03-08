Понедельник будет холодным и облачным, возможен снег
В понедельник температура воздуха в Латвии не поднимется выше +1...-4 градусов, сообщает агентство LETA.
В понедельник температура воздуха в Латвии не поднимется выше +1...-4 градусов, сообщает агентство LETA.
Ожидается облачная погода, более солнечным день будет в Курземе и местами в восточной части страны. Возможен небольшой снег. Условия езды улучшатся.
Будет дуть умеренный северный ветер.
В Риге ожидается облачная погода, возможен небольшой снег, температура воздуха составит -2...-3 градуса.