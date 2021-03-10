Как в декабре! Латвию накрыл снегопад. Водителей призывают быть осторожными

К четвергу снежный покров станет толще на 5-10 сантиметров, прогнозируют синоптики.

Видимость в Риге сократится до 100–500 метров.

Cēsu apkaimē pamatīga atziema, sniegs 20 - 25 cm. pic.twitter.com/7lAwZTlU2Z — Mulkari (@mulkaroliits) March 10, 2021

На улицах столицы работает вся зимняя техника. Прогнозируются колебания температур - сильный снегопад будет чередоваться с таянием снега.

Водителей призывают соблюдать особую осторожность.

🤩 Liepājā šī diena sākās ar pavisam baltu un gaišu noskaņu. Uz brīdi ir atgriezies sniegs, izkrāšņojot Liepājas namus un kokus. Burvīgo sajūtu notvērusi Linda Sausiņa. pic.twitter.com/bH2v929L43 — Liepāja (@liepajalv) March 10, 2021

В четверг вечером и в ночь на пятницу юго-восточный ветер усилится порывами до 15-20 метров в секунду, начиная с западных районов пойдет снег, который в Курземе перейдет в дождь.

Температура воздуха в пятницу, субботу и воскресенье повысится до +1..+8 градусов. В ночь на пятницу по всей стране еще ожидается небольшой мороз, а в следующие ночи минимальная температура воздуха составит -2..+3 градуса.

В выходные ожидается умеренный южный, юго-западный ветер, будет пасмурно, временами возможны осадки.

Возможно, во второй половине следующей недели погоду будет определять антициклон, и станет более сухо и солнечно, а по ночам усилятся заморозки.

Из-за дождя и тающего снега в выходные уровень воды в реках начнет подниматься. На большей части территории страны снег растает.

Cēsu apkaimē pamatīga atziema, sniegs 20 - 25 cm. pic.twitter.com/7lAwZTlU2Z — Mulkari (@mulkaroliits) March 10, 2021