Ср, 10.03.2021
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Как в декабре! Латвию накрыл снегопад. Водителей призывают быть осторожными

Снегопад в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду, 10 марта, ​​в Риге и в других регионах Латвии можно было наблюдать сильную метель, образовавшую снежный покров. 

К четвергу снежный покров станет толще на 5-10 сантиметров, прогнозируют синоптики.

 Видимость в Риге сократится до 100–500 метров.

На улицах столицы работает вся зимняя техника. Прогнозируются колебания температур - сильный снегопад будет чередоваться с таянием снега.

Водителей призывают соблюдать особую осторожность. 

В четверг вечером и в ночь на пятницу юго-восточный ветер усилится порывами до 15-20 метров в секунду, начиная с западных районов пойдет снег, который в Курземе перейдет в дождь.

Температура воздуха в пятницу, субботу и воскресенье повысится до +1..+8 градусов. В ночь на пятницу по всей стране еще ожидается небольшой мороз, а в следующие ночи минимальная температура воздуха составит -2..+3 градуса.

В выходные ожидается умеренный южный, юго-западный ветер, будет пасмурно, временами возможны осадки.

Возможно, во второй половине следующей недели погоду будет определять антициклон, и станет более сухо и солнечно, а по ночам усилятся заморозки.

Из-за дождя и тающего снега в выходные уровень воды в реках начнет подниматься. На большей части территории страны снег растает.

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