Желтое предупреждение: на Латвию обрушатся сильные ветра и метель
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) предупреждает о сильных ветрах и метелях, которые продлятся до вечера пятницы.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) предупреждает о сильных ветрах и метелях, которые продлятся до вечера пятницы.
Около половины восьмого вечера Латвию начал пересекать широкий и активный атмосферный фронт. В прибрежных районах Курземе порывы ветра усилились до 20-21 м/с. Вечером и ночью в Курземе и в центральной части страны ожидается сильный снегопад с видимостью менее 100 м. Снежный покров увеличится до 10 см.
После 22:00 в Риге ожидается сильная метель, во время которой видимость может сократиться до 500 метров, а на дорогах образуются снежные заносы.
Порывы ветра в Земгале будут достигать 15-20 м/с.
Latviju no R sāk šķērsot plaša un aktīva atmosfēras fronte. Vakarā un naktī Kurzemē un valsts centr. daļā gaidāms pamatīgs sniegputenis ar redzamību zem 100 m un īslaicīgu sniega segas pieaugumu pat par 10 cm! Vējš brāzmās Zemgalē līdz 15-20 m./s. kas jau ir saucams par vētru! pic.twitter.com/VYbTrFmV1X— Meteo Latvia (@storm_chaserEU) March 11, 2021
Во второй половине ночи на западе страны снег постепенно перейдёт в мокрый снег и дождь - дороги обледенеют.
В пятницу сохранится преимущественно пасмурная погода, ожидаются дождь и мокрый снег, во второй половине дня в Видземе и Латгалии продолжится снегопад.
С 18:00 11 марта и до 7:00 12 марта будет действовать жёлтое предупреждение.
Šovakar un naktī Kurzemes piekrastē gaidāms brāzmains vējš, Latvijas teritorijā ir spēkā brīdinājums par stipru puteni. ❄️⚠️🚗— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) March 11, 2021
Aktuālo brīdinājumu informācija:https://t.co/tcoIZ14iMt pic.twitter.com/xaKE7Qi692