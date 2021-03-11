Желтое предупреждение: на Латвию обрушатся сильные ветра и метель

Около половины восьмого вечера Латвию начал пересекать широкий и активный атмосферный фронт. В прибрежных районах Курземе порывы ветра усилились до 20-21 м/с. Вечером и ночью в Курземе и в центральной части страны ожидается сильный снегопад с видимостью менее 100 м. Снежный покров увеличится до 10 см.

После 22:00 в Риге ожидается сильная метель, во время которой видимость может сократиться до 500 метров, а на дорогах образуются снежные заносы.

Порывы ветра в Земгале будут достигать 15-20 м/с.

Latviju no R sāk šķērsot plaša un aktīva atmosfēras fronte. Vakarā un naktī Kurzemē un valsts centr. daļā gaidāms pamatīgs sniegputenis ar redzamību zem 100 m un īslaicīgu sniega segas pieaugumu pat par 10 cm! Vējš brāzmās Zemgalē līdz 15-20 m./s. kas jau ir saucams par vētru! pic.twitter.com/VYbTrFmV1X — Meteo Latvia (@storm_chaserEU) March 11, 2021

Во второй половине ночи на западе страны снег постепенно перейдёт в мокрый снег и дождь - дороги обледенеют.

В пятницу сохранится преимущественно пасмурная погода, ожидаются дождь и мокрый снег, во второй половине дня в Видземе и Латгалии продолжится снегопад.

С 18:00 11 марта и до 7:00 12 марта будет действовать жёлтое предупреждение.