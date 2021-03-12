На следующей неделе осадков станет меньше, но вернется мороз

В конце этой недели воздух прогреется до +3...+7 градусов, температура воздуха будет держаться выше нуля и по ночам. Периодически будет идти дождь или мокрый снег, осадков будет много. Ожидается умеренный южный ветер.

Из-за дождей и тающего снега в реках поднимется уровень воды. На большей части территории страны снег растает.

В начале следующей недели температура воздуха еще будет достигать +1...+6 градусов, однако затем станет прохладнее.

В отдельные ночи мороз может усилиться до -10 градусов. Местами пройдет кратковременный снег, ветер будет слабым.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в первую декаду марта средняя температура воздуха в Латвии составляла -1,1 градус, что на 0,7 градуса выше нормы.

1 марта на 15 наблюдательных станциях был побит рекорд тепла, в Мерсрагсе столбик термометра поднялся до +13 градусов, в свою очередь самой низкой температура воздуха была 9 марта на рассвете в Зосены - -21,8 градусов.