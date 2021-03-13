В воскресенье возможны дождь, мокрый снег, град и солнце; потеплеет до +8
В ночь на воскресенье Латвию с юго-запада пересечет новая зона осадков - ожидается умеренный дождь и мокрый снег, прогнозируют синоптики.
В ночь на воскресенье Латвию с юго-запада пересечет новая зона осадков - ожидается умеренный дождь и мокрый снег, прогнозируют синоптики.
Днем среди облаков выглянет солнце, временами пойдет дождь, местами возможны сильные осадки с градом или снегом.
Умеренный юго-восточный ветер перейдет в южный, юго-западный ветер порывами до 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 0...+4 градуса, днем +3...+8 градусов.
В Риге в воскресенье будет временами дождь, ветер умеренный с юга, воздух прогреется до +7 градусов.