В воскресенье возможны дождь, мокрый снег, град и солнце; потеплеет до +8

Днем среди облаков выглянет солнце, временами пойдет дождь, местами возможны сильные осадки с градом или снегом.

Умеренный юго-восточный ветер перейдет в южный, юго-западный ветер порывами до 9-14 метров в секунду.

В Риге в воскресенье будет временами дождь, ветер умеренный с юга, воздух прогреется до +7 градусов.