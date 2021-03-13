Сб, 13.03.2021
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В воскресенье возможны дождь, мокрый снег, град и солнце; потеплеет до +8

ФОТО: aprilante/shutterstock.com

В ночь на воскресенье Латвию с юго-запада пересечет новая зона осадков - ожидается умеренный дождь и мокрый снег, прогнозируют синоптики.

Днем среди облаков выглянет солнце, временами пойдет дождь, местами возможны сильные осадки с градом или снегом.

Умеренный юго-восточный ветер перейдет в южный, юго-западный ветер порывами до 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 0...+4 градуса, днем +3...+8 градусов.

В Риге в воскресенье будет временами дождь, ветер умеренный с юга, воздух прогреется до +7 градусов.

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