Легкие морозы и снегопад: синоптики сделали прогноз на следующую неделю
На следующей неделе атмосферное давление в Латвии повысится, и в страну придет арктический воздух, прогнозируют синоптики.
На следующей неделе атмосферное давление в Латвии повысится, и в страну придет арктический воздух, прогнозируют синоптики.
Количество осадков значительно уменьшится, но в начале недели местами еще ожидаются дожди и снег, а во второй половине недели в некоторых районах возможен сильный снегопад.
В начале недели на солнце температура воздуха повысится до +2..+7 градусов. Самая холодная погода ожидается с четверга по субботу, когда ночная температура местами может опуститься ниже -10 градусов, а днем сохранятся легкие морозы.
Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, в конце марта будет преимущественно сухо, а по ночам все еще ожидаются морозы.