Легкие морозы и снегопад: синоптики сделали прогноз на следующую неделю

Количество осадков значительно уменьшится, но в начале недели местами еще ожидаются дожди и снег, а во второй половине недели в некоторых районах возможен сильный снегопад.

В начале недели на солнце температура воздуха повысится до +2..+7 градусов. Самая холодная погода ожидается с четверга по субботу, когда ночная температура местами может опуститься ниже -10 градусов, а днем сохранятся легкие морозы.