Вс, 14.03.2021
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О погоде на понедельник: местами ожидаются осадки в виде дождя и снега

Иллюстративное фото ФОТО: Oskars Lūsis/TVNET

В понедельник, 15 марта, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, во многих районах будут осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики.

Ночью температура воздуха упадет до -1..+2 градуса, на дорогах образуется лед. Максимальная дневная температура составит +3..+7 градусов.

Ночью южный ветер сменится умеренным западным, северо-западным, а днем будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

В Риге временами ожидаются осадки, выглянет солнце, температура воздуха поднимется с нуля ночью до +6..+7 градусов днем.

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