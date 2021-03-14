О погоде на понедельник: местами ожидаются осадки в виде дождя и снега
В понедельник, 15 марта, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, во многих районах будут осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 15 марта, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, во многих районах будут осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики.
Ночью температура воздуха упадет до -1..+2 градуса, на дорогах образуется лед. Максимальная дневная температура составит +3..+7 градусов.
Ночью южный ветер сменится умеренным западным, северо-западным, а днем будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.
В Риге временами ожидаются осадки, выглянет солнце, температура воздуха поднимется с нуля ночью до +6..+7 градусов днем.