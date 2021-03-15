Пн, 15.03.2021
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В понедельник ожидается переменная облачность с небольшими осадками

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

 В понедельник, 15 марта,  в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха повысится до +3..+7 градусов, будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер.

В Риге ожидается переменная облачность с солнцем, возможны кратковременные осадки, температура воздуха составит +6..+7 градусов.

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