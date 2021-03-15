В понедельник ожидается переменная облачность с небольшими осадками
В понедельник, 15 марта, в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 15 марта, в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха повысится до +3..+7 градусов, будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер.
В Риге ожидается переменная облачность с солнцем, возможны кратковременные осадки, температура воздуха составит +6..+7 градусов.