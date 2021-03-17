В четверг день станет длиннее ночи, но теплее от этого не будет

В Риге в четверг значительных осадков не ожидается, будет дуть небольшой северный, северо-западный ветер, температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов.

18 марта станет первым днем в 2021 года, когда день длиннее ночи. В Риге солнце взойдет в 6:30, а зайдет в 18:33. Каждый последующий день светлое время суток будет увеличиваться на неполные пять минут.