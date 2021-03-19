Метель, мокрый снег и мороз до -15: какая погода нас ждет на выходных?

Ночь на субботу будет холодной - температура воздуха упадет до -5...-15 градусов, самые сильные морозы ожидаются в Видземе. В субботу начиная с северо-западных районов небо закроется облаками, усилится западный и юго-западный ветер, потеплеет до -2...+2 градусов.

В воскресенье ожидаются осадки в виде снега, метели, мокрого снега и дождя, температура воздуха поднимется до 0...+4 градусов.