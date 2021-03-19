Пт, 19.03.2021
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Метель, мокрый снег и мороз до -15: какая погода нас ждет на выходных?

ФОТО: Edijs Palens/LETA

С вечера субботы до полудня воскресенья в Латвии выпадет много осадков, местами в центральной и восточной частях страны, особенно на западе Видземе, снежный покров станет на десять сантиметров толще, прогнозируют синоптики.

Ночь на субботу будет холодной - температура воздуха упадет до -5...-15 градусов, самые сильные морозы ожидаются в Видземе. В субботу начиная с северо-западных районов небо закроется облаками, усилится западный и юго-западный ветер, потеплеет до -2...+2 градусов.

В воскресенье ожидаются осадки в виде снега, метели, мокрого снега и дождя, температура воздуха поднимется до 0...+4 градусов.

Со вторника потеплеет, и в самые солнечные дни на следующей неделе температура воздуха поднимется чуть выше +10 градусов, а в самые холодные ночи во многих районах опустится ниже нуля. На следующей неделе осадков будет мало.

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