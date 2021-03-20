В реках снижается уровень воды
Уровень воды в реках Латвии преимущественно снижается, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Уровень воды в реках Латвии преимущественно снижается, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
С достигнутого в начале недели максимума уровень воды в курземских реках Барта, Дурбе, Рива и Ужава упал на 50-80 см. Уровень воды в Большой Югле у Закюмуйжи упал на метр. В других реках колебания уровня воды были меньше.
Большинство рек свободны ото льда, однако в Даугаве продолжается схождение льда и связанные с этим изменения уровня воды. За последние сутки уровень воды в Даугаве у Даугавпилса снизился на неполный метр, а уровень воды у Ерсики поднялся на полметра.
В районе Плявини сохраняется неполный ледяной покров, уровень воды колеблется в пределах нормы.
Температура воды в реках, озерах и море составляет 0..+3 градуса.
На следующей неделе уровень воды в реках продолжит падать или будет колебаться.