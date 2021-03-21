В воскресенье ожидается метель и дождь

В течение дня, начиная с северо-запада страны, осадки прекратятся, облаков станет меньше, выглянет солнце. Дольше всего - до вечера - снегопад будет продолжаться в Латгале.

В восточной части страны в силе желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном снеге.

В первой половине дня в Латгале сохранятся порывы юго-западного ветра скоростью до 15 м/с. Во второй половине дня и вечером на большей части территории страны ожидаются порывы северо-восточного ветра до 12-18 м/с.

Температура воздуха повысится до 0..+5 градусов.