В воскресенье ожидается метель и дождь
В воскресенье в Латвии ожидается снег и дождь, в восточной части страны - особенно в Латгале - будет также метель, прогнозируют синоптики.
В воскресенье в Латвии ожидается снег и дождь, в восточной части страны - особенно в Латгале - будет также метель, прогнозируют синоптики.
В течение дня, начиная с северо-запада страны, осадки прекратятся, облаков станет меньше, выглянет солнце. Дольше всего - до вечера - снегопад будет продолжаться в Латгале.
В первой половине дня в Латгале сохранятся порывы юго-западного ветра скоростью до 15 м/с. Во второй половине дня и вечером на большей части территории страны ожидаются порывы северо-восточного ветра до 12-18 м/с.
Температура воздуха повысится до 0..+5 градусов.
В Риге в первой половине дня ожидаются осадки, а во второй - солнце будет чередоваться с облаками. Порывы северо-западного ветра будет достигать 16 м/с. Воздух прогреется до +3..+4 градусов.