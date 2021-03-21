Дороги на большой части территории Латвии заснежены и обледенели
На большой части территории Латвии снег и обледенение затрудняют движение по главным и региональным государственным автодорогам, сообщает Latvijas valsts ceļi.
На большой части территории Латвии снег и обледенение затрудняют движение по главным и региональным государственным автодорогам, сообщает Latvijas valsts ceļi.
Для улучшения условий езды на дорогах работают 158 единиц зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Водители должны быть особенно осторожны на участке Елгавского шоссе от Елгавы до Мейтене, а также на участках Лиепайского шоссе от Каги до Апшупе и от Блидене до Скрунды.
Движение осложнено на участке Вентспилсского шоссе от Стразде до Усмы, Резекненском шоссе, Даугавпилсской и Резекненской объездной дороге, Кокнесском шоссе и дороге Гребнево-Медуми.
На региональных автодорогах движение затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Кулдиги, Лиепаи и Вентспилса.